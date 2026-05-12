Alanya'da D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Türkler Mahallesi sınırlarında yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan genç sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre M.E.K., motosikletiyle Alanya istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Dengesini yitiren sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu yola savrularak ağır yaralandı.

KAZAYI GÖRENLER HEMEN 112'Yİ ARADI

Kazayı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.E.K., ambulansla Alanya'daki hastaneye kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastaneden edinilen bilgilere göre genç sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Doktorların yoğun bakımda tedavisini sürdürdüğü M.E.K.'nin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın nasıl meydana geldiğinin net olarak belirlenebilmesi için jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yol üzerinde herhangi bir başka aracın kazaya karışıp karışmadığı ve sürücünün kontrolü neden kaybettiği araştırılıyor.

D-400 Karayolu'nda özellikle yoğun trafik saatlerinde motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğini belirten yetkililer, koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.Mehmet AL