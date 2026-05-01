HASTANEDE nöbetçi idari memur olarak görev yapan Kiyasettin Ziyalar ile muhasebe biriminde çalışan Erdal Sezgin, Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, hastane yönetimi ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. 37 yıl boyunca sağlık sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden emekli çalışanlar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kendileri için bir aile olduğunu belirterek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Programda konuşan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ise, “Sağlık camiasına 37 yıl boyunca sunduğunuz değerli hizmetler için teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatınızda sağlık ve mutluluk diliyorum.” ifadelerini kullandı. Program sonunda, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür belgeleri takdim edilirken, emekli olan sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta kesildi.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden emekli sağlık çalışanlarına vefa
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve emekliye ayrılan sağlık çalışanları için vefa buluşması düzenlendi
Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN
