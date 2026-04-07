Alanya’da 7 Nisan Salı günü hava sabah saatlerinde sakin başlayacak ama günün ikinci yarısında tablo değişecek. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 16 dereceye kadar çıkarken, akşam saatleriyle birlikte hava belirgin şekilde serinleyecek.

06.00 – 09.00 aralığında az bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Bu saatlerde sıcaklık 9 derece civarında, nem yüzde 74 seviyesinde. Rüzgarın hızı saatte 6 km olarak ölçülüyor.

09.00 – 12.00 saatlerinde az bulutlu hava sürüyor. Sıcaklık 13 dereceye yükselirken rüzgar 11 km/s hıza çıkıyor.

12.00 – 15.00 diliminde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Günün en yüksek değerlerine yaklaşan sıcaklık 16 dereceye kadar tırmanıyor.

Asıl değişim 15.00 – 18.00 arasında. Bu saatlerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 14 dereceye gerilerken nem oranı yüzde 56’ya yükseliyor, rüzgar da 15 km/s seviyesine ulaşıyor.

18.00 – 21.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 11 dereceye düşerken nem yüzde 70’e çıkıyor.

21.00 – 24.00 aralığında ise yağışın etkisini kaybedip havanın yeniden parçalı bulutluya dönmesi öngörülüyor. Geceye doğru sıcaklık 9 dereceye kadar inerken rüzgar hızı 1 km/s seviyesine kadar düşüyor.

Özellikle öğleden sonra dışarıda işi olanların yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olması, ıslanan kıyafet ve ayakkabı gibi küçük ama can sıkan detayları da hesaba katması gerekecek.