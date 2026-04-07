Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralında yeniden değişikliğe gideceği iddiası gündeme geldi. Kulüplerden gelen taleplerin ardından, daha önce planlandığı konuşulan yaş kriterinin revize edilmesi masada.

Mevcut uygulamada Süper Lig takımları kadrolarında toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Bu 14 oyuncunun içinden 2’si için belirli bir yaş şartı aranıyordu. Yeni sezon için ise bu şartın genişletilerek 4 futbolcuya çıkarılması planlanıyordu.

Sabah’ta yer alan habere göre TFF, kulüplerin itirazlarını dikkate alıp bu planı geri çekmeye hazırlanıyor. İddiaya göre 2025-2026 sezonunda 14 yabancı oyuncu hakkı korunacak ve yaş kriteri sadece 2 futbolcu için geçerli olacak.

Buradaki kritik detay şu: Söz konusu iki yabancı futbolcunun 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması şartının uygulanacağı öne sürülüyor. Yani kulüpler, kadro mühendisliğini yaparken 4 genç yabancı bulma zorunluluğuyla değil, yine 2 genç oyuncu şartıyla hareket edecek.

Bir kulüp yetkilisinin, “Her sene plan değişince biz de baştan hesap yapıyoruz, zor iş” dediği kulislerde konuşuluyor. Netleşmeyen kısım ise kararın tam olarak hangi tarihten itibaren ve hangi detaylarla uygulanacağı.

Bu tartışma Alanya’daki futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü yabancı sınırı ve yaş kriteri, transfer döneminde doğrudan fiyatları etkiliyor; bu da hem kulüplerin bütçesine hem de tribünde beklenen kadro kalitesine yansıyor. Sonuçta bir futbolcu için ödenen rakamlar, şehirde “bilet mi alacağız, forma mı?” hesabına kadar uzuyor.

TFF’nin son kararını verdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor.

