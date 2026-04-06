DÖVME sanatının önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, yıl boyunca ortaya koydukları özgün çalışmalarla dikkat çeken sanatçılar ödüllerine kavuştu. Renk, teknik ve yaratıcılığın ön planda olduğu organizasyonda, birbirinden başarılı dövme sanatçıları sahneye çıkarak alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı. Sanat ve eğlencenin iç içe geçtiği gecede, katılımcılar hem sektörün en iyilerini yakından tanıma fırsatı buldu hem de müzik ve keyifli atmosfer eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Organizasyon boyunca yapılan konuşmalarda dövme sanatının son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğine dikkat çekilirken, bu tür etkinliklerin sanatçılar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı. Geceye Alanya'nın iş, sanat ve sosyal yaşamından birçok tanınmış isim de katılım sağladı. Yoğun ilgi gören organizasyon, renkli görüntülere sahne olurken, davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenmeye devam etti. Ala Awards Best Artist Ödülleri Gecesi, hem dövme sanatçılarını onurlandıran hem de Alanya'da sanatın farklı bir yüzünü gözler önüne seren özel organizasyonlardan biri olarak hafızalarda yer etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi