​‘ESNAFIMIZ SADECE SATICI DEĞİL, KOMŞUMUZDUR’

​Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, yerel esnafın toplumsal hayatın yapı taşı olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Yerel esnafımız; cenazemizde yanımızda olan, düğünümüzde sevincimize ortak olan, çocuğumuzu güvenle emanet ettiğimiz komşumuzdur. Bayram hazırlıklarımızı yaparken küçük bir tercih, şehrimizin ekonomisinde büyük bir fark yaratacaktır."

​YEREL ALIŞVERİŞ GÜÇLÜ EKONOMİ

​Zincir mağazalar yerine mahalle esnafından alışveriş yapmanın Alanya ekonomisini canlandıracağını belirten Özdemir, paranın Alanya dışına çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, "Bayram şekerini bakkalından, kıyafetini butiğinden, ikramını fırınından alan her hemşerimiz, Alanya’nın geleceğine yatırım yapmış olur. Kazancını yine bu şehir için harcayan esnafımız, bu desteği fazlasıyla hak ediyor," şeklinde konuştu.

​Açıklamasını birlik mesajıyla sonlandıran ALESO Başkanı, tüm Alanyalıların bayramını kutlayarak, "Bu bayramda en büyük desteğimiz birbirimiz, en büyük gücümüz birliğimiz olsun. Alanya’nın bayramı ancak yerel esnafımız gülerse gerçek anlamda şenlenir" dedi.