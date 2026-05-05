TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı verileri, ekonomik tablonun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Aylık enflasyonun yüzde 4,18, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,37’ye ulaştığını belirten Muharrem Kaya, yıllık enflasyonda son 6 ayın zirvesine çıkıldığına dikkat çekti. Kaya, "Yıl sonu hedefi yüzde 16 olarak açıklanmıştı ancak daha nisan ayında enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Hedefe ulaşılmasına sadece 1,36 puan kaldı. Bu saatten sonra dezenflasyon masalları anlatmak, milleti kandırmaktan başka bir şey değildir" dedi.

'TÜİK RAKAMLARI HİKAYE, GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 200'

Resmi rakamlar ile halkın hissettiği hayat pahalılığı arasındaki uçuruma vurgu yapan Kaya, bağımsız araştırma grubu ENAG’ın yıllık yüzde 55,38, İTO’nun ise İstanbul için yüzde 36,83 olarak açıkladığı rakamları hatırlatarak şunları söyledi: "Ben TÜİK’in açıkladığı hiçbir orana inanmıyorum. Bugün ülkede iğneden ipliğe her şeye en az yüzde 200 zam gelmiş durumda. Kendi işlerine gelen ürünlerle bir sepet oluşturup hesap yapıyorlar. Eğer bugün maaş zammı kapıda olsaydı, o enflasyonu yüzde 1’in bile altında gösterirlerdi. Bu yapılanların tamamı genel bir değerlendirmeden uzak birer hikâyeden ibarettir."

'ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA BOĞULDU'

Açlık ve yoksulluk sınırı verilerini paylaşan Muharrem Kaya, Türkiye tarihinde kara bir lekeye imza atıldığını ifade etti. Dört kişilik bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için gereken açlık sınırı 34 bin 587 TL’ye, "yoksulluk sınırı" ise 112 bin 661 TL’ye yükseldi. Kaya, asgari ücretin durumunu şu sözlerle özetledi: "Tarihte ilk kez asgari ücret, açlık sınırının tam 6 bin 600 TL altında kaldı. Bir bekâr çalışanın yaşama maliyeti 44 bin 802 TL olmuşken, asgari ücretli 4 ayda reel olarak 4 bin TL kayba uğradı. İnsanlar onuruyla yaşayabileceği bir gelirden mahrum bırakıldı. Bu tablo, Türkiye'de yaşamın bittiğinin resmidir."

'EMEKLİ VE MEMURUN CEBİNDEKİ PARA TEFECİ FAİZİNE GİDİYOR'

Maaşların ay ortası gelmeden tükendiğini ve vatandaşın bir sonraki aya borçla girdiğini belirten Kaya, "En düşük emekli maaşı 20 bin TL’den alım gücü olarak 17 bin TL’ye geriledi. Memur emeklisinin kaybı ise 3 bin 500 TL’yi buldu. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak hesaplanıyor ama çarşı pazardaki mazot ve yakıt zamları bu farkı çoktan yuttu. Vatandaşın cebine giren o üç kuruş parayı da bankalar zaten tefeci faiziyle geri alıyor. Mazot fiyatları korkunç bir seviyede ve bu her ürüne zam olarak yansıyor. Vatandaş perişan halde bir kayığa binmiş gidiyor ama ne soran var ne de hesap veren" ifadelerini kullandı.

'KİRA ZAMMI DURDURULAMIYOR: TAVAN ORAN YÜZDE 32,82'

Konut krizine de değinen Kaya, Nisan ayı itibarıyla kira artış oranının yüzde 32,82 olarak belirlendiğini hatırlattı. Kaya, "Mutfak enflasyonu yıllık yüzde 40’lara dayanmışken, kiraların bu denli yükselmesi çalışan kesimi evsizlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Maaşlar artık erimiyor, resmen buharlaşıp gidiyor. Savaş halindeki ülkelerde bile bizdeki kadar yüksek bir enflasyon yok. Biz, sürekli mucizeler bekleyen ama her gün daha da batan bir ekonomi yaratmayı başardık. Esnaf düşük talep ve yüksek maliyetle, işveren finansman ve kur baskısıyla boğuşuyor. Devlet daha fazla vergi istiyor ama halkın bu yükü taşıyacak gücü kalmadı. 'Şöyle yönetiyoruz, böyle yönetiyoruz' diyorlar; ya böyle ülke yönetilmez. Hiç yönetilmesin daha iyi. Ülke nüfusunun üçte ikisini oluşturan emekliler ve çalışanlar için 2026 yılı tahminlerin ötesinde zor geçecek. Vatandaşımız kendisine reva görülen bu sefaleti unutmamalı ve ilk seçimde bu iktidarı acilen değiştirmelidir. Allah milletimize yardım etsin" dedi. (Sudi ÇANDIR)

