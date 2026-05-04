Türkiye genelinde ve Alanya'da yaşayan binlerce emeklinin gözü, maaşlara yansıyacak temmuz zammına çevrildi. Mevzuat gereği her altı ayda bir gerçekleşen enflasyon oranındaki artış için TÜİK'in açıklayacağı veriler bekleniyor.

Mart ayına kadar netleşen veriler, kümülatif enflasyonun çift hanelere yaklaştığını gösteriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, emekli aylıklarındaki temel belirleyici unsur doğrudan TÜFE oranları olmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki hareketliliğin de bu artış tablosunda etkili olduğu bildirildi.

EK ZAM BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Seyyanen zam veya refah payı gibi ek iyileştirmeler konusunda henüz net bir karar bulunmuyor. Bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek, enflasyon farkı haricinde bir artış ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. En düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemelerin ise doğrudan zam yerine sosyal destek modelleri üzerinden kurgulanabileceği öne sürüldü.

ALANYA'DAKİ EMEKLİLERİN GÖZÜ TEMMUZ AYINDA

Alanya gibi yaşam ve barınma maliyetlerinin yüksek seyrettiği bölgelerde, temmuz ayında yapılacak maaş güncellemeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Alım gücünü korumaya çalışan yerel halk ve ilçeye yerleşen emekli vatandaşlar, açıklanacak nihai rakamlara odaklandı. Mevcut belirsizlik, özellikle dar gelirli emekliler için yapılacak düzenlemelerin kritik önem taşıdığını gösteriyor.