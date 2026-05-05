Alanya Saray Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan kadın hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

ASAYİŞ EKİPLERİ NOKTA ATIŞI YAPTI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada önemli bir yakalamaya imza attı. Edinilen bilgiye göre, “hırsızlık” ve “tutuklunun kaçmasına yardım etme” suçlarından hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.D. (41), Saray Mahallesi’nde tespit edildi.

SARAY MAHALLESİ’NDE YAKALANDI

Ekipler, yapılan saha çalışması ve takip sonucu firari hükümlüyü bulunduğu adreste yakaladı. Alanya’da firari kadın hükümlü yakalandı operasyonu sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan hükümlü, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kentte son dönemde aranan şahıslara yönelik operasyonların sıklaştığı dikkat çekerken, özellikle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.