ALANYA'DA domates fiyatları bu yıl dikkat çekici bir artış gösterdi. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, halde domates bulunduğunu ancak miktarın yeterli olmadığını belirterek fiyatların 90-100 TL bandında seyrettiğini söyledi. Kaya, geçen yıl domatesin 15-20 TL’ye kadar düştüğünü ve üreticinin ciddi zarar ettiğini hatırlatarak, bu durumun bu yıl ekim alanlarının daralmasına yol açtığını vurguladı.

'SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SORUNU'

Plansız üretimin yıllardır sektörün en büyük sorunlarından biri olduğunu dile getiren Kaya, “Üretimde planlama yapılmadığı için bu sene fiyatlar yüksek. Geçen yıl zarar eden üretici bu yıl ekim yapmadı, bu da arzı düşürdü” dedi.

'GEÇEN SENE DOMATES PARA ETMEDİ'

Domates üreticisi Ali Uysal ise bu yıl üretimin talebe göre şekillendiğini ifade etti. Uysal, “Az ekildiği için üretim fazla değil. Bayilere verilen siparişlere göre ekim yapılıyor. Bu sene üretici daha çok salatalığa yöneldi. Çünkü geçen yıl domates para etmedi” diye konuştu. Fiyatların seyrinde hava koşullarının da belirleyici olduğuna dikkat çeken Uysal, “Şu anda hale giriş fiyatı 80-90 TL. Bugünlerde bir yavaşlama var. 100-110 TL de görülebilir. Havalar ısınırsa fiyat düşer, soğuk devam ederse bu seviyelerde kalır” ifadelerini kullandı.

TARLADAN MARKETE FİYAT UÇUMU

Domatesin tarladan çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşana kadarki fiyat farkı da dikkat çekiyor. Tarlada 80 TL olan domates, halde 100 TL’ye, pazarda 120 TL’ye, markette ise 150 TL seviyelerine kadar yükseliyor. Uzmanlar, üretimde planlama yapılmadığı sürece benzer fiyat dalgalanmalarının devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Muhabir: Gülser YİĞİT