ÜÇ PRESTİJLİ ÜNİVERSİTEYE ZİYARET

Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, ABD programı kapsamında San Francisco ve Palo Alto bölgelerinde yer alan üç önemli eğitim kurumunu ziyaret etti. Stanford Üniversitesi, Foothill College ve Palo Alto Üniversitesi yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, eğitimde kaliteyi artıracak ortak projeler ve kurumlar arası tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

SİLİKON VADİSİ’NİN DEVLERİYLE ALANYA TEKNOPARK İÇİN İŞ BİRLİĞİ TEMASLARI

Ziyaretin en dikkat çekici duraklarından biri de teknoloji ve inovasyonun kalbi olan Silikon Vadisi oldu. Prof. Dr. Sağer; Google, Amazon, Tesla ve Apple gibi dünya devi şirketlerin merkezlerini ziyaret ederek teknoloji transferi ve üniversite-sanayi iş birliği imkanları ile yeni kurulan Alanya Teknopark için fikir alışverişlerinde bulunuldu. Bu ziyaretler, Alanya Üniversitesi öğrencilerinin küresel teknoloji dünyasına entegre olması yolunda kritik bir adım olarak nitelendirildi.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI İÇİN PROTOKOLLER İMZALANDI

Görüşmelerde, akademik kadroların gelişimini destekleyecek ve idari personelin yetkinliklerini artıracak "Akademik ve İdari Değişim Programları" üzerine iş birliği protokolleri imzalandı. İmzalanan bu protokollerle, Alanya Üniversitesi ile ABD’li paydaşları arasında hem öğrenci ve akademisyen değişimi hem de ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Alanya Üniversitesi olarak öğrencilerimize ve akademik kadromuza dünya standartlarında imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Silikon Vadisi ve bu saygın üniversitelerle kurduğumuz köprüler, üniversitemizin küresel ölçekteki başarısını perçinleyecektir," ifadelerini kullandı. Bu önemli ziyaret, üniversiteler arası imzalanan ikili akademik ve idari değişim programı protokolleri ile resmiyet kazandı. Bu kapsamda, Silikon Vadisi’ndeki teknoloji devlerinin birikimi ile ABD’deki köklü üniversitelerin akademik tecrübesinin Alanya Üniversitesi’nin kurumsal yapısına entegre edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN