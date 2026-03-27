Alanya’da faaliyet gösterdiği iddia edilen Gold Premium Co isimli emlak şirketine yönelik, tehdit ve usulsüz işlem iddiaları yargıya taşındı. Şikayet dosyalarında dikkat çeken detaylar var.

Antalya Alanya'da emlak ve inşaat faaliyetleri üzerinden yürütüldüğü öne sürülen bazı işlemlerle ilgili ciddi iddialar gündeme geldi. Şikayetçi olduklarını belirten kişiler, bazı iş yeri sahipleri ve bağlantılı isimler hakkında savcılığa başvurduklarını ifade etti.

MAĞDURLAR “BASKI VE TEHDİT” İDDİASINDA

İddialara göre; Ali S., Yılmaz S. ve Naci S. olarak kodlanan kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen yapı içerisinde, bazı vatandaşların iş yerlerine çağrıldığı, burada yaşanan tartışmaların ardından “iş yeri basıldı” şeklinde resmi kurumlara şikayet yapıldığı ve bu yolla baskı oluşturulduğu ileri sürüldü.

Bazı şikayetçiler ise kendilerine yönelik tehdit ve darp iddialarında bulundu. Olayların bir kısmının yargıya taşındığı öğrenildi.

TAPU VE VEKALET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN CİDDİ İDDİALAR

Dosyalarda yer alan iddialar arasında, okuma yazma bilmeyen veya hukuki süreçlere hakim olmayan kişilerin çeşitli sözleşmelerle yönlendirildiği, usulsüz vekaletname alınarak taşınmazların farklı kişiler üzerine geçirildiği öne sürüldü.

Şikayetçiler, bazı işlemlerde noter üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlükler bulunduğunu da dile getirdi. Bu kapsamda ilgili noterlik işlemlerine ilişkin inceleme talep edildiği belirtildi.

KREDİ VE TAŞINMAZ DEVİRİ İDDİALARI

İddialar arasında, alınan vekaletler aracılığıyla bazı kişiler adına kredi kullanıldığı, bu kredilerin ödenmemesi sonucu mağduriyetlerin oluştuğu da yer aldı. Bazı taşınmazların ve araçların icra yoluyla satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

Öte yandan, inşaat vaadiyle ödeme alındığı ancak tapu devrinin yapılmadığı ve bu süreçte mağdurların baskı altına alındığı yönünde iddialar da dosyalarda yer aldı.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Söz konusu iddialarla ilgili olarak mağdur olduğunu belirten kişilerin savcılığa başvurduğu ve olayların yargı sürecine taşındığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılacak incelemeler sonucunda iddiaların netlik kazanması bekleniyor.