İstanbul’da ünlü isimlerin de adının geçtiği uyuşturucu soruşturması büyüyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 16 adrese aynı anda operasyon yaptı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

Bu iki isimden biri olarak adı geçen Hande Erçel, gelişmenin ardından sosyal medya hesabından ilk kez konuştu. Erçel, yaklaşık bir aydır eğitim nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek, konuyu basında çıkan haberlerden öğrendiğini söyledi.

Ünlü oyuncu açıklamasında, olayın aydınlatılması için Türkiye’ye döneceğini ve gerekli açıklamaları yapıp ifadesini vereceğini dile getirdi. Erçel, “Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim” ifadesini kullanarak sürecin kısa sürede netleşeceğine inandığını da ekledi.

İşin aslı şu: Bu tür soruşturmalar, özellikle turizm kentlerinde de yakından izleniyor. Alanya ve Antalya’da da gençler, aileler; bir yandan güvenlik boyutunu, bir yandan da sosyal medyada yayılan iddiaların nereye varacağını merak ediyor. Çünkü bir haber çıkıyor, sonra herkes birbirine soruyor.

Soruşturmanın ayrıntıları ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili süreç, ilgili birimlerin yürüteceği işlemlerle netleşecek.

Kurumlar: İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.