Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi sarsan okul saldırısına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin babası olan Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’nin, ifadesinde bahsettiği silahların saklandığı sandığın sosyal medyada profil fotoğrafı olarak kullanıldığı belirlendi.

SALDIRIDA BABASINA AİT SİLAHLAR KULLANILDI

14 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda, İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörü çantasına alarak okula götürdüğü ve hedef gözetmeden ateş açtığı tespit edildi. Olayda bir öğretmen ile çok sayıda öğrenci hayatını kaybederken, yaralılar da oldu.

“SİLAHLAR KİLİTLİ SANDIKTAYDI”

Tutuklanan baba Uğur Mersinli ifadesinde, toplamda 7 ruhsatlı tabanca ve 2 av tüfeği bulunduğunu belirtti. Silahların yatak odasında, kilitli Maraş sandığı içinde muhafaza edildiğini söyleyen Mersinli, şarjörlerin silahlara takılı olmadığını ifade etti.

Mersinli, oğlunun sandığı nasıl açtığını bilmediğini, bu bilgiyi internet üzerinden öğrenmiş olabileceğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Mersinli’nin ifadesinde söz ettiği silahların bulunduğu sandığı Instagram’da profil fotoğrafı olarak kullandığı ortaya çıktı. Bu detay, güvenlik ve bireysel silah muhafazası konusunu yeniden tartışmaya açtı.

POLİGONA GÖTÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Baba Mersinli ifadesinde, olaydan kısa süre önce oğlunu poligona götürdüğünü de kabul etti. Kendi silahıyla atış yaptığını ve oğluna da birkaç el ateş ettirdiğini belirten Mersinli, bu anları fotoğraf ve video ile kaydedip oğluna gönderdiğini söyledi.

Bu görüntülerin daha sonra saldırgan çocuk tarafından arkadaşlarıyla paylaşıldığı bilgisi de dosyaya yansıdı.