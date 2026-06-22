Alanya'nın dünyaca ünlü açık hava gece kulübü Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda da birbirinden özel etkinliklerle eğlence tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Sahnenin en sevilen isimlerinden DJ Halil Vergin ise özellikle cuma geceleri sergilediği enerjik performanslarla geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

YENİ REMİKSLERİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Her performansında müzikseverlere farklı sürprizler sunan DJ Halil Vergin, 2026 sezonuna özel hazırladığı yeni remiksleri ve özgün setleriyle kabin başına geçiyor. Elektronik müzik, house, pop ve dünya müziğinden seçkin parçaları kendine has yorumuyla harmanlayan başarılı DJ, gece boyunca eğlencenin temposunu bir an olsun düşürmüyor. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği performanslarda dans pisti saatler boyunca dolup taşarken, katılımcılar müziğin ritmine eşlik ederek keyifli anlar yaşıyor.

Club Summer Garden'ın profesyonel ses sistemi, etkileyici ışık gösterileri ve görsel şovlarıyla birleşen performanslar, misafirlere adeta festival atmosferi sunuyor. Özellikle yaz aylarında Alanya tatilini renklendirmek isteyen turistler, mekanın düzenlediği etkinlikleri yakından takip ediyor.

ALANYA'NIN EĞLENCE MERKEZLERİ ARASINDA

Tropikal bahçe konsepti, geniş açık hava alanı ve dev sahnesiyle dikkat çeken Club Summer Garden, yıllardır Alanya'nın en önemli eğlence merkezleri arasında yer alıyor. Uluslararası DJ performanslarına ev sahipliği yapan mekan, her sezon dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlarken, kaliteli hizmet anlayışıyla da ön plana çıkıyor.

Konaklı Mahallesi'nde bulunan ve yaz gecelerinin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Club Summer Garden, sunduğu atmosferle yalnızca müzikseverlerin değil, eğlence dolu bir gece geçirmek isteyen herkesin ilgisini çekiyor. Mekan, sezon boyunca düzenlediği özel organizasyonlar ve temalı gecelerle de misafirlerine farklı deneyimler sunuyor.

REZERVASYONLARA YOĞUN İLGİ

2026 yaz sezonu boyunca düzenli aralıklarla sahne almaya devam eden DJ Halil Vergin'in performanslarının özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gördüğü öğrenildi. Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte rezervasyon taleplerinde de önemli artış yaşanırken, eğlence tutkunları yerlerini günler öncesinden ayırtıyor.

Alanya'nın yerli ve yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen eğlence mekanlarından biri olan Club Summer Garden'da müzik ve dans dolu geceler sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. DJ Halil Vergin'in sahne aldığı gecelerde ziyaretçiler, yüksek enerjili performanslar eşliğinde unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşama fırsatı buluyor. Yaz sezonu boyunca devam edecek etkinliklerin, bölge turizmine ve gece hayatına önemli katkı sağlaması bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)