Alanya’da eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendiren anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve üyeleri, Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Emrah Cezirioğlu’nu ziyaret ederek eğitime sağladığı katkılar için teşekkür etti.

Gerçekleşen buluşma, yerel ölçekte eğitim kurumları ile iş dünyası arasındaki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, öğrencilerin gelişimine yönelik desteklerin sürdürülebilirliği açısından da dikkat çekti.

EĞİTİME VERİLEN DESTEK ÖNE ÇIKTI

Ziyarette, Cezirioğlu’nun okul ve öğrenciler için sunduğu katkılar gündeme geldi. Okul Aile Birliği üyeleri, eğitime yapılan her desteğin doğrudan öğrencilerin geleceğine yatırım anlamı taşıdığını belirterek, bu tür katkıların eğitim kalitesini artırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Aynı zamanda okul velileri arasında da yer alan Cezirioğlu’nun, eğitim süreçlerine gösterdiği ilginin hem öğrenciler hem de aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.

PLAKETLE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ziyaretin sonunda, Okul Aile Birliği tarafından ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu’na günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi. Bu jest, eğitime verilen desteğin sembolik bir karşılığı olarak değerlendirildi.

Okul yönetimi ve veliler, iş dünyasının eğitime katkısının artarak devam etmesinin, özellikle yerel ölçekte fırsat eşitliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

‘EĞİTİME DESTEK SÜRECEK’

ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu ise nazik ziyaret ve takdim edilen plaket için teşekkür ederek, eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Cezirioğlu, özellikle gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için iş dünyasının sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Alanya’da son yıllarda artan bu tür iş birliklerinin, hem eğitim kalitesine hem de toplumsal dayanışmaya olumlu yansıdığı değerlendiriliyor.

Gerçekleşen ziyaret, yerel ölçekte kurulan güçlü bağların, gelecek nesillerin yetişmesinde kritik rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.