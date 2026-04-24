Alanya’da sosyal ve mesleki dayanışmayı yansıtan ziyaretlere bir yenisi daha eklendi. Alanya’nın sevilen gençlerinden Ahmet Talha Tekin’in, Klinik Psikolog Tayyip Gündoğan’a gerçekleştirdiği ziyaret, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Yeni görevine başlayan Gündoğan’ı çalışma ofisinde ziyaret eden Tekin, hem başarı dileklerini iletti hem de yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin, Alanya’da psikolojik danışmanlık hizmetlerinin gelişimi açısından da önemli bir temas olduğu değerlendirildi.

MESLEKİ PAYLAŞIM VE YEREL GÜNDEM

Ziyaret sırasında iki isim arasında yalnızca iyi dilekler değil, mesleki konular da ele alındı. Özellikle psikolojik destek hizmetlerinin toplumdaki yeri ve Alanya’daki ihtiyaçlar üzerine yapılan sohbet, dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Ahmet Talha Tekin, Gündoğan’ın yeni görevinde başarılı olacağına inandığını belirterek, Alanya’da önemli çalışmalara imza atacağına dair temennilerini dile getirdi.

‘ALANYA’YA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ’

Klinik Psikolog Tayyip Gündoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Gündoğan, Alanya’da bireylerin ruh sağlığına katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Görüşmede, özellikle gençler ve ailelere yönelik psikolojik destek çalışmalarının önemine değinildi. Bu tür hizmetlerin toplumsal refah ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğu vurgulandı.

HATIRA FOTOĞRAFI İLE TAMAMLANDI

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Yerel ölçekte kurulan bu tür temasların, Alanya’daki sosyal bağları güçlendirdiği ifade ediliyor.

Önümüzdeki süreçte benzer ziyaret ve iş birliklerinin artması, kentte hem mesleki dayanışmanın hem de toplumsal iletişimin güçlenmesine katkı sunması açısından önem taşıyor.