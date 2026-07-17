Türkiye genelinde gıda satışı yapan işletmeleri ve hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir yasal düzenleme yolda. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmaya göre, restoran, lokanta ve kafe gibi yeme-içme mekanlarına evcil hayvanlarla girilmesi tamamen yasaklanacak.

Geçtiğimiz dönemde tanınmış restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'un şubelerine evcil hayvan girişini durdurması kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Sosyal medyada hijyen hassasiyeti taşıyanlar ile hayvanseverler arasında ikiye bölünen tartışmaların ardından, mevcut mevzuatta işletme sahibinin inisiyatifinde olan bu duruma son verilmesi planlanıyor.

TASLAK MECLİS YOLUNDA

Sözcü'nün aktardığına göre, gıda güvenliği ve üretim koşullarını yeniden şekillendiren bu taslak, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, işletme sahipleri artık müşteri kabul ettikleri iç ve dış alanları hayvanların kullanımına açamayacak.

İHLAL DURUMUNDA NE OLACAK?

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, denetim mekanizmalarının doğrudan devreye girmesi bekleniyor. Yasağın sadece kapalı salonları değil, restoranların hizmet verdiği açık hava bölümlerini de kapsaması dikkat çekiyor. Getirilen kısıtlamalara aykırı hareket eden mekanlara ise idari para cezası yaptırımı uygulanacak.