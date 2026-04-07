Alanya’da konut satışlarında artan sözleşme iptalleri, inşaat ve emlak sektöründe zincirleme etki yaratıyor. Yerel temsilciler, acil düzenleme çağrısı yapıyor.

Alanya’da yabancıya konut satışlarında yaşanan iptaller, sadece müteahhitleri değil, taşeronlardan emlak danışmanlarına kadar geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde artan sözleşme fesihleri, sektörde ciddi bir nakit akışı krizi riskini beraberinde getirdi.

KONUT SEKTÖRÜNDE “DOMİNO ETKİSİ”

Tapu devri gerçekleşmeden projelerden çekilen yabancı yatırımcıların ödedikleri bedelleri geri talep etmesi, firmaların finansal dengesini zorluyor. Sektör temsilcileri, bu durumun sadece inşaat şirketlerini değil; malzeme tedarikçilerini, işçileri ve yerel ekonomiyi de etkilediğini söylüyor.

Bir müteahhit, “Satış var gibi görünüyor ama para dönmüyor. Proje devam ediyor ama kasada para yok. Bu iş böyle gitmez…” diyerek durumu özetliyor.

YABANCI YATIRIMCI NEDEN GERİ ÇEKİLİYOR?

Alanya’da konut satışlarının yavaşlamasında birkaç temel neden öne çıkıyor. Bunların başında ikamet kısıtlamaları ve hukuki belirsizlikler geliyor. Yatırımcıların oturum izni alamama riski, satın alma kararlarını doğrudan etkiliyor.

Bir emlak danışmanı kısa konuştu: “Eskisi gibi değil. Gelen bakıyor… sonra vazgeçiyor.”

Bir de şu var. Herkes konuşuyor ama kimse tam olarak çözümü bilmiyor gibi. Ofislerde sessizlik artmış durumda.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN SERT UYARI

TTPP Başkanı Mehmet Ekinci, bazı hukukçular ve sektörden kopan danışmanların yatırımcıları iptallere yönlendirdiğini iddia ederek bu sürecin piyasayı daha da zorladığını ifade etti.

ALEKOD Başkanı Abdullah Tuncer ise özellikle ikamet düzenlemelerinin satışları ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

ALMED Başkanı Özgür Erbaş da çözüm için net konuştu: “Bu iş ancak devlet güvencesi ve banka teminatlı satış sistemi ile toparlanır.”

ALANYA’DA EV ALMAK İSTEYENLER İÇİN RİSK ARTIYOR

Uzmanlara göre yaşanan bu süreç, sadece yatırımcıları değil, Alanya’da ev almak isteyen yerli alıcıları da etkileyebilir. Projelerin gecikmesi, fiyat dengesizliği ve güven sorunu, piyasayı daha da kırılgan hale getiriyor.

Bugün iptal edilen bir satış, yarın bir projenin durmasına neden olabilir. Bu da şehirde konut arzını doğrudan etkiler.

Yani mesele sadece satış değil… zincir büyüyor.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri, merkezi yönetimden hızlı ve net adımlar bekliyor. Özellikle yabancı yatırımcıyı yeniden çekebilecek hukuki düzenlemeler ve güven artırıcı mekanizmalar, Alanya’daki konut piyasasının geleceği için kritik görülüyor.