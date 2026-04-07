Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, açık kanaldan su kullanan üreticilere çağrı yaptı. Kestel-Mahmutlar hattında açık kanalın 2027 sezonunda kapanmasının gündemde olduğunu belirten Göktepe, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar beyanname verilmezse sulama sürecinde ciddi hak kaybı yaşanabileceğini söyledi.

Alanya’da özellikle Kestel ve Mahmutlar hattında tarımla uğraşan üreticileri yakından ilgilendiren sulama sürecinde kritik bir eşik oluştu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, açık kanaldan su alan çiftçilerin yeni dönemde mağdur olmaması için beyanname sürecini kaçırmaması gerektiğini duyurdu. DSİ Bölge Müdürlüğü’nün, kanalın ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2027 sezonunda kapatılacağını bildirmesi sonrası bölgede hareketlilik arttı.

9 NİSAN SAAT 17.00 SON UYARISI

Göktepe’nin açıklamasına göre, açık kanaldan su kullanan tüm üreticilerin 9 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar beyannamelerini mahalle muhtarlıklarına teslim etmesi gerekiyor. Sürenin kaçırılması halinde, 2027 ve sonrasında sulama planlamasında üreticilerin ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru sürecinde sadece tapulu arazi sahipleri değil, 2B, Hazine ya da orman arazisinde üretim yapan çiftçiler de sisteme dahil ediliyor. Ancak bu üreticilerin başvuru sırasında kira sözleşmelerini de ibraz etmesi gerekiyor. Bu detay, özellikle kırsal mahallelerde üretim yapan çok sayıda çiftçi için önem taşıyor.

AÇIK KANAL DÖNEMİ KAPANIRSA NE OLACAK?

Bölgedeki açık kanal sistemi, yıllardır üreticinin en temel sulama kaynaklarından biri olarak kullanılıyor. Fakat resmi açıklamalara göre bu hattın uzun süre daha aynı şekilde devam etmesi beklenmiyor. Daha önce yerel basına yansıyan bilgilerde, açık kanalların 1 yıl daha açık kalacağı ve geçiş sürecinin sürdüğü belirtilmişti. Şimdi ise oda yönetimi, çiftçinin elindeki hakkı resmi beyanla güvence altına alma peşinde.

Bu mesele kağıt üstünde bir işlem gibi duruyor ama sahada karşılığı çok daha büyük. Çünkü Alanya’da suya erişemeyen üretici için sorun sadece tarlanın sulanamaması değil; ürün kaybı, gelir düşüşü, borç baskısı ve yeni sezona eksik girme riski demek. Özellikle küçük üretici için bir sezonun boşa gitmesi… zor.

ÇİFTÇİ İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Alanya’da tarımsal üretim sadece tarladaki mahsulü değil, hal esnafından nakliyeye, pazarcıdan sofradaki fiyatlara kadar geniş bir zinciri etkiliyor. Sulama imkanının daralması, ilerleyen dönemde ürün miktarı ve maliyetler üzerinde doğrudan baskı oluşturabilir. Bu nedenle yapılan çağrı sadece evrak uyarısı değil, gelecek sezonun üretim güvenliği açısından da kritik görülüyor. Bu yüzden ziraat odası ve mahalle muhtarları son günlere girilirken üreticilere yeniden sesleniyor.

Göktepe’nin son günlerde sulama sorunları için siyasi temsilciler, DSİ, sulama birliği ve muhtarlarla peş peşe görüşmeler yaptığı da yerel basına yansıdı. Yapılan temaslarda hem açık kanal sorunu hem de beyanname sürecindeki sıkıntıların masaya yatırıldığı aktarıldı.