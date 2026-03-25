Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförlerinin gözaltına alınması, devam eden soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı. Şüpheliler İstanbul’a götürülüyor.

Antalya ve Alanya’da yakından takip edilen Muhittin Böcek soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından iki ismin İstanbul’a götürüleceği öğrenildi. Evlerinde arama yapıldığı bilgisi de dosyaya yansıdı.

İSTANBUL’A GÖTÜRÜLECEKLER

Gözaltı kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla alındığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından şoförlerin ifadelerinin İstanbul’da alınacağı ifade ediliyor.

Bu gelişme, zaten gündemde olan dosyada yeni bir sürecin başladığı yorumlarına neden oldu.

SİYASİ İDDİALAR DOSYAYA YANSIDI

Soruşturma sürecinde yalnızca adli değil, siyasi iddialar da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle kamuoyunda konuşulan bazı para transferi iddiaları ve adaylık sürecine ilişkin söylemler, dosyanın yönünü etkileyen başlıklar arasında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında yaşanan karşılıklı açıklamalar, tartışmayı büyüttü. Taraflar birbirlerini sert ifadelerle eleştirdi.

BÖCEK’TEN MESAJ: “DİK DURACAĞIZ”

İddiaların odağındaki Muhittin Böcek, daha önce yaptığı açıklamada suçlamalara karşı net bir duruş sergilemişti. Paylaştığı mesajda “dik duracağız” vurgusu öne çıkmıştı.

Bir yandan soruşturma genişlerken, diğer yandan dosyada yeni isimlerin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu.

Bu iş nereye gider… henüz net değil.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in tutukluluğu devam ediyor. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 4 Mayıs tarihine ertelemişti.