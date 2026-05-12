Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan ve üç yıl boyunca İdare Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Avukat Karaalp, akademik süreçte edindiği bilgi birikimini artık vatandaşların ve kurumların hukuki sorunlarının çözümünde değerlendireceğini açıkladı.

Yeni açılan Karaalp Hukuk Bürosu ile birlikte hukuki danışmanlık ve vekalet hizmeti sunmaya başlayan Karaalp, akademik disiplinle şekillenen çalışma anlayışını uygulama alanına taşımayı hedeflediğini söyledi. Özellikle idare hukuku, kamu hukuku ve çeşitli özel hukuk uyuşmazlıklarında müvekkillerine titiz ve güvene dayalı bir hizmet sunmayı amaçladığını ifade etti.

AKADEMİK DENEYİMİNİ SAHAYA TAŞIYOR

Açılışta konuşan Karaalp, akademik süreçte kazandığı deneyimin mesleki yaklaşımına önemli katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Akademik dünyada geçirdiğim yoğun dönem bana hukukun temel ilkeleri ve analitik düşünce yapısı konusunda güçlü bir altyapı kazandırdı. Şimdi bu birikimi doğrudan sahada değerlendirecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Karaalp Hukuk Bürosu’nu kurarken temel motivasyonum; akademik titizlikten ödün vermeden, şeffaf ve güven odaklı bir vekalet ilişkisi kurmaktı.”

MESLEKTAŞLARINA VE DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Karaalp, hukuk bürosunun açılış gününde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına, dostlarına ve yakın çevresine teşekkür etti. Açılışa katılan davetliler, yeni hukuk bürosunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akademik altyapısını uygulamadaki tecrübeyle birleştirmeyi hedefleyen Avukat Karaalp, bireylerin ve kurumların hukuki süreçlerinde şeffaf, güvenilir ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyeceğini vurguladı.