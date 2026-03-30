Alanya’da turizm sezonu için geri sayım başladı. Sektör temsilcilerine göre sezon nisan ayında açılıyor, asıl hareketlilik ise haziran sonrası bekleniyor.

Alanya’da 2026 turizm sezonu başlangıç tarihi merak edilirken, sektör temsilcilerinden peş peşe açıklamalar geldi. Orta Doğu’daki savaşın rezervasyonlara etkisi tartışılırken, turizmciler genel tabloya temkinli ama umutlu bakıyor.

SEZON NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

Turizmci Ali Orkan, Alanya’da turizm sezonu ne zaman başlıyor 2026 sorusuna net yanıt verdi. Orkan’a göre birçok tesis kapılarını nisan ayında açacak.

Orkan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tesislerin büyük bölümü nisan ayında açılıyor. Bazı oteller ise mayıs ayının ilk haftasını bulabilir. Ancak nisan ve 15 Mayıs arası çok yoğun geçmeyecek gibi görünüyor” dedi.

Haziran ayı itibarıyla dolulukların artması bekleniyor. Yani sezon başlıyor ama asıl hareket biraz daha sonra.

SAVAŞ ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Orta Doğu’daki gelişmelerin Alanya turizm rezervasyonları 2026 üzerindeki etkisi de gündemde. Ancak sektör temsilcileri bu konuda karamsar değil.

HOTED Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, “Sezonun geç başlaması için bir sebep yok. Türkiye savaşın dışında kalan bir ülke. Rezervasyonların iptal edildiği yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni’ye göre Orta Doğu’daki hareketlilik, bazı turistlerin Türkiye’ye yönelmesine bile neden olabilir.

PERSONEL KRİZİ KAPIDA

Turizmcilerin en büyük gündemlerinden biri ise Alanya turizm sektöründe personel sorunu. Özellikle yaz sezonunda bu sorunun daha da büyümesi bekleniyor.

Ali Orkan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kalifiye eleman bulmanın zor olabileceğini söyledi.

Hakan Halit Yeni ise daha net konuştu:

“2026’da personel krizini çok daha ağır hissedeceğiz. Yurt dışından personel getirmek kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede yerli çalışan kaybını artırıyor.”

Bir de şu var… Turizmde çalışan birçok kişi artık başka sektörlere kayıyor. Geri döner mi, o biraz soru işareti.

İŞVERENLERE NET ÇAĞRI

Yeni, işletmelere açık bir uyarıda bulundu:

“Mayıs ve haziranı beklemeyin. İnsanların kirası var, faturası var. Kimse aylarca beklemez. Nisan itibarıyla kadrolar kurulmalı. Hatta martta kurulmalıydı.”

Yani mesele sadece sezon değil… çalışanı tutabilmek.

Alanya’da turizm sezonu başlıyor ama herkesin aklında aynı soru var: Personel bulunabilecek mi?