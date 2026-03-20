Ramazan Bayramı’na saatler kala bayram namazı saatleri belli oldu. 20 Mart Cuma günü idrak edilecek bayramda, Türkiye genelinde milyonlarca kişi sabah erken saatlerde camilere giderek bayram namazını eda edecek.

ALANYA VE ANTALYA’DA NAMAZ SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Antalya’da bayram namazı saat 07.31’de kılınacak. Alanya’da da aynı saat dilimi geçerli olacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE NAMAZ SAATLERİ

Türkiye genelinde öne çıkan bazı illerde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 07.39

Ankara: 07.23

İzmir: 07.45

Bursa: 07.38

Çanakkale & Edirne: 07.49

Iğdır: 06.38

YURT DIŞINDA BAYRAM NAMAZI

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için bazı şehirlerde bayram namazı saatleri ise şu şekilde:

Lefkoşa: 06.19

Berlin: 06.48

Londra: 06.41

Saraybosna: 06.23

BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bayram günü namaz öncesinde gusül abdesti almak, temiz ve güzel kıyafetler giymek sünnet olarak kabul ediliyor. Ayrıca namaza giderken güzel koku sürmek ve mümkünse farklı yollardan gidip dönmek tavsiye ediliyor.

YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bayram namazı nedeniyle özellikle Alanya ve Antalya’daki merkezi camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Vatandaşların erken saatlerde camilere gitmesi öneriliyor.