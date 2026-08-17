Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye’nin sıfır atık hedefleri doğrultusunda düzenlenen şehir koordinasyon toplantılarının Antalya ayağı, 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Plastik atıkların azaltılması ve geri dönüşümün güçlendirilmesine odaklanacak toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katılacak.

Toplantıda Antalya’nın plastik atık yönetimindeki mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alınacak. Kentte karşılaşılan sorunların yanı sıra plastik atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısının geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek. Deniz ve kıyılara ulaşan plastik atıkların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

ANTALYA’DAN İSTANBUL’A ORTAK AKIL

Kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek toplantıda, plastik atık yönetimine ilişkin farklı kesimlerin görüş ve önerileri alınacak. Yerelde yaşanan sorunların ortak akılla değerlendirilmesi ve uygulanabilir çözüm modellerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Antalya toplantısında ortaya konulan görüş ve çözüm önerileri, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek “Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı”na taşınacak. Şehir koordinasyon toplantılarından elde edilen sonuçların, Türkiye’nin plastik atık yönetimine ilişkin ortak bir yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.