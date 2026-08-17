Alanya Kızlarpınarı Mahallesi’nde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpışmanın ardından takla atan otomobilde sürücü sıkıştı.
Kaza, Meteoroloji binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilerek ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçlarda hasar oluştu. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.