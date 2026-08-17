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Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçlarda hasar oluştu. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Meteoroloji binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilerek ters döndü.

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