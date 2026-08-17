U18 Kız Hokey Milli Takımı, uluslararası turnuvalar öncesi hazırlık kampını Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştiriyor. 15 Ağustos'ta başlayan ve 36 sporcunun katılımıyla devam eden kamp programı, 21 Ağustos tarihinde sona erecek.

Basına yansıyan bilgilere göre, teknik heyet gözetiminde uluslararası müsabakalara hazırlanan milliler, çalışmalarını ilçedeki spor tesislerinde yoğun bir tempoda sürdürüyor.

ALANYA STARS'TAN KADROYA 5 İSİM

Milli takımın hazırlık sürecinde Alanya'nın yerel spor kulüplerinden Alanya Stars Hokey Takımı da önemli bir rol üstleniyor. Kampa katılan 36 kişilik oyuncu grubunun içinde, Alanya ekibinin formasını giyen 4 genç sporcu bulunuyor. Sporcular, uluslararası turnuvalarda forma şansı bulabilmek için teknik ekibin gözetiminde ter döküyor.

MİLLİ TAKIM ALANYA İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Türkiye Hokey Federasyonu kayıtlarında Alanya Stars'ın antrenörü olarak yer alan ve daha önce de uluslararası maçlarda görev yapan Başantrenör Kazım Koca, bu kampta teknik ekipte mesai harcıyor. Alanya'nın son yıllarda alternatif spor branşlarında hem ulusal kamplara ev sahipliği yapması hem de milli takımlara doğrudan sporcu göndermesi, ilçe spor turizminin gelişimi açısından yakından takip ediliyor. Kampın 21 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından teknik heyetin uluslararası müsabakalar için çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.