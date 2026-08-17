Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresini 2,5 saatten 36 dakikaya indirecek otoyol projesinin yüzde 30'luk kısmı tamamlandı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in aktardığı bilgilere göre, toplam 122 kilometre uzunluğundaki dev projede inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Otoyol güzergahının iç kesimlerde yer alması nedeniyle çalışmaların gözden uzak yürüdüğünü belirten Çetin, sahada ciddi bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde Limak İnşaat tarafından 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen projede, hedeflenen teslim tarihinin öne çekilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

TÜNELLER VE VİYADÜKLERDE SON DURUM

Proje kapsamında inşa edilen 16 viyadükten 14'ünde çalışmalar aktif olarak sürdürülüyor. Toplam uzunluğu 4 bin 365 metreyi bulan 5 tünel projesinden 2'sinin yapımı tamamlanırken, üçüncü tünelin ekim ayında bitirilmesi planlanıyor. Kalan 2 tünelin ise 2027 yılı içerisinde ulaşıma hazır hale getirilmesi öngörülüyor.

İhale şartnamesine göre otoyolun resmi tamamlanma tarihi 2028 yılının ekim ayı olarak belirlendi. Ancak yetkililer, takvimi hızlandırarak projeyi normal takvimdeki mayıs seçimlerinden önce vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

GÜZERGAH VE TEKNİK DETAYLAR NELER?

Serik Kavşağı'ndan başlayarak Toros Dağları'nın eteklerini takip eden güzergah, Manavgat üzerinden geçerek Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona eriyor. Proje, 84 kilometresi 2x3 şeritli ana gövde ve 38 kilometresi 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometreden oluşuyor. Ana gövdede saatte 140 kilometre, bağlantı yollarında ise 110 kilometre tasarım hızı uygulanacak. Güzergah boyunca 7 kavşak, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alacak.

BÖLGE EKONOMİSİNE VE TURİZME ETKİSİ

Antalya-Alanya Otoyolu'nun hizmete girmesiyle birlikte, özellikle yaz aylarında D-400 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması bekleniyor. Bu durum, Antalya Havalimanı ile Alanya arasındaki turistik transfer sürelerini kısaltarak bölge turizmine doğrudan olumlu yansıyacak. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla yıllık 23,9 milyar TL ekonomik tasarruf sağlanması ve karbon salınımının 47 bin ton azaltılması resmi veriler arasında yer alıyor.