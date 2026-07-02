Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatında en büyük pazarı olan Avrupa Birliği, gıda güvenliği konusunda dünyanın en sıkı denetim mekanizmalarından biri olan RASFF (Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi) verilerini kullanmaktadır.

Son yıllara ait resmi RASFF raporları incelendiğinde, Türkiye menşeli özellikle biber, limon, greyfurt, asma yaprağı ve domates gibi ürünlerde, AB standartlarının katbekat üzerinde pestisit (tarım ilacı kalıntısı) tespit edildiği görülmektedir. Raporda yer alan bazı çarpıcı detaylar şunlardır: Türkiye’den giden bazı ürünlerde, AB’de kullanımı tamamen yasaklanmış olan ve doğrudan sinir sistemini hedef alan kimyasal maddelere rastlanmaktadır.

Türkiye, AB sınır kapılarında en fazla "bildirim" ve "kabul edilmeyen ürün" kaydı alan ülkeler arasında maalesef üst sıralarda yer almaktadır. Sınırda reddedilen bu tonlarca ürünün imha edilip edilmediği ya da iç piyasaya sürülüp sürülmediği ise şeffaf bir şekilde takip edilememektedir.

DR. TAHSİN BİNER: "BU BİBERE SU YERİNE ZEHİR Mİ VERDİNİZ?"

Alanya’nın tanınan siyasetçilerinden ve tıp doktoru Dr. Tahsin Biner, gıda güvenliğinde yaşanan bu zafiyete sert tepki göstererek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. İhracattan dönen ürünlerin iç piyasada eritildiği iddialarına dikkat çeken Biner, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’ya ihraç edilen biberde normalin 120 katı zehir tespit edildi ve Türkiye’ye geri gönderildi. Arkadaş, sen bu bibere su yerine zehir mi verdin? Sen bütün kazancını tarım ilacına gömmüşsün! Peki, o biberler ne oldu şimdi? Çarşamba pazarında millete satıldı. Afiyet olsun!"

HALKIN SAĞLIĞI OTEL MÜŞTERİSİNDEN DAHA MI DEĞERSİZ?

Devletin denetim mekanizmalarındaki çifte standardı eleştiren Dr. Tahsin Biner, turizm tesislerinde yapılan sıkı denetimlerin halkın alışveriş yaptığı yerel pazarlarda da uygulanması gerektiğini vurguladı: "Otellerin büfesinden her gün numune alıp yiyeceklerin bakteri kontrolünü yapan devletimiz, semt pazarlarında satılan sebze ve meyvelerden de numune alıp halkının ne yediğini kontrol etmeli diyorum. Siz ne diyorsunuz?" diye sordu.

Uzmanlar, limitlerin üzerindeki pestisitli ürünlerin uzun vadede kanser, hormonal bozukluklar ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açtığı konusunda uyarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ihracattan dönen ürünlerin akıbetine ve iç piyasadaki yerel pazar denetimlerine ilişkin acil ve şeffaf bir eylem planı açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi