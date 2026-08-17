Bağcılar’da yaşlı sürücü ile genç yaya arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Aracından aldığı sopayla kendisine doğru koşan gence vuran sürücü, gencin yere yığılmasına neden oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos akşam saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı bir sürücü ile yaya olan genç arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirinin üzerine yürürken çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Yaşlı sürücü daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada genç, aracın peşinden giderek sürücüye küfürler etti. Bunun üzerine aracını durduran yaşlı adamın yanına koşan genç, sürücü kapısını açmaya çalıştı.

Araçtan sopayla inen yaşlı sürücü, üzerine geldiği belirtilen gencin başına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan genç bir süre yerde kaldı.

Çevrede kısa süreli paniğe neden olan kavga, mahalle sakinleri ve vatandaşların yeniden araya girmesiyle sona erdi. Güçlükle sakinleştirilen taraflar arasındaki kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.