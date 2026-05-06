Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Operasyon, özellikle yaz sezonu öncesi artan ticari hareketlilikte kayıt dışı ürünlere yönelik denetimlerin sıklaştığını ortaya koydu.

OPERASYON BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE YAPILDI

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.

10 MİLYON LİRALIK KAÇAK ÜRÜN

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmeden önce tespit edilmesi, hem vergi kaybının önlenmesi hem de tüketici güvenliği açısından önemli görülüyor.

TURİZM SEZONU ÖNCESİ DENETİMLER ARTIYOR

Alanya’da özellikle turizm sezonu öncesinde, kaçak ürün ticaretine yönelik denetimlerin artırıldığı dikkat çekiyor. Sahte ve kaçak ürünlerin, hem esnaf hem de marka güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu biliniyor.

Yetkililer, vatandaşların alışverişlerinde faturasız ve kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durmaları gerektiğini vurguluyor.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak kaçakçılık suçuna yönelik tahkikat başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında sorumluların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.