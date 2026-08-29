Alanya’da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Obaalacami Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yıldırımın ardından bir noktadan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazözün yanı sıra teknik personel ve yangın işçileriyle müdahale edildi. Hava ve kara unsurlarının koordineli çalışması sonucunda alevler çevredeki ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

YAKLAŞIK 1 DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Söndürme çalışmalarının ardından ekipler, yeniden tutuşma ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlandığı bildirilirken, yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Özellikle sıcak ve kuru dönemlerde yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan soğutma çalışmaları, toprak altında veya bitki örtüsü içerisinde kalabilecek közlerin yeniden alevlenmesini önlemek açısından önem taşıyor.

YILDIRIM DA ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ ARASINDA

Orman yangınlarının önemli bölümü insan faaliyetleriyle bağlantılı olsa da yıldırım gibi doğal olaylar da yangına yol açabiliyor. Orman Genel Müdürlüğünün 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının yüzde 9’u yıldırım kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Özellikle uzun süre yağış almayan, bitki örtüsünün ve orman tabanındaki yanıcı maddelerin kuruduğu bölgelerde yıldırımın oluşturduğu yüksek enerji, örtü veya toprak üstü yangınlarını başlatabiliyor.

ALANYA İÇİN YANGIN RİSKİNİ ARTIRAN ETKENLER

Alanya Orman İşletme Müdürlüğünün 2026-2030 Yangın Yönetim Planı’nda iklim değişikliğiyle birlikte uzayan kurak dönemlerin orman tabanındaki yaprak, ot ve benzeri ince yanıcı maddelerin daha hızlı kurumasına neden olduğuna dikkat çekiliyor. Planda, düşük nem ile rüzgârın bir araya geldiği dönemlerde yangın riskinin yükseldiği, yıldırım kaynaklı yangınların sayısında da artış potansiyeli bulunduğu belirtiliyor. İlçedeki makilik alanlar ile kızılçam ağırlıklı orman dokusu da kurak dönemlerde yangının yayılma riskinin yakından takip edilmesini gerekli kılıyor.

ERKEN İHBAR MÜDAHALE SÜRESİNİ KISALTIYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede ilk dakikalar kritik önem taşıyor. Bir noktadan duman veya alev yükseldiğini gören vatandaşların doğrudan müdahale etmeye çalışmak yerine konumu mümkün olduğunca doğru şekilde bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi gerekiyor. Türkiye’de orman yangını dahil acil durum çağrıları 112 üzerinden ilgili birimlere aktarılıyor. Böylece yangının konumuna ve büyüklüğüne göre kara ekipleri, hava araçları ve ihtiyaç duyulan diğer unsurlar bölgeye yönlendirilebiliyor.

ALANYA'DA EKİPLER YANGIN SEZONU BOYUNCA TEYAKKUZDA

Alanya, özellikle yaz dönemindeki yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve zaman zaman etkili olan rüzgâr nedeniyle orman yangını açısından hassas ilçeler arasında bulunuyor. İlçede daha önce meydana gelen yangınlarda da hava araçları ile kara ekiplerinin birlikte görev yaptığı çok sayıda müdahale gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın bir araya geldiği dönemlerde vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olması ve en küçük duman belirtisini dahi vakit kaybetmeden 112’ye bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

YANGIN SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bir orman yangınının alevleri söndürüldükten sonra çalışma hemen sona ermiyor. Ekipler yangın sahasında sıcak noktaları kontrol ederek yeniden tutuşma ihtimaline karşı soğutma yapıyor. Ardından zarar gören alanın durumu değerlendirilirken, gerekli görülmesi halinde yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemeler yürütülüyor. Obaalacami Mahallesi’ndeki yangında da hızlı ihbar ve koordineli müdahale sayesinde alevlerin geniş bir alana yayılması önlenirken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki söndürme faaliyeti sona erdi.