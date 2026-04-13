Alanya’da sezon başında bitmeyen altyapı çalışmaları, Rus turistlerin sert eleştirilerine neden oldu. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Alanya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte şehir merkezindeki altyapı çalışmaları yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Atatürk Caddesi çevresinde süren yol ve kaldırım çalışmaları, bölgeden geçen turistlerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Rus turistlerin bölgedeki çalışmaları sert sözlerle eleştirdiği görüldü. Videoda yer alan ifadeler, hem kullanılan dil hem de benzetmeler nedeniyle dikkat çekti.

“SAVAŞ UKRAYNA’DA AMA BURASI DA AYNI GİBİ”

Görüntülerde konuşan turist, Alanya’daki durumu savaş sonrası bir şehir manzarasına benzetti. Özellikle ana caddelerdeki kazı çalışmaları ve tamamlanmamış yolların, şehir estetiğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Turistin sözlerinde şu ifadeler öne çıktı:

“Bütün Alanya’yı altüst etmişler. Sezon başladı ama hâlâ bir ilerleme yok.”

“Neden ana caddeyi darmadağın etmeyelim? Turistler gelmeyiversin, ne olacak ki?”

“Her yer kazılmış, iş makineleri var. Sanki savaş sonrası gibi.”

"Savaş Ukrayna’da ama bombalar Alanya’ya düşmüş"

TURİZM SEZONUNA GÖLGE Mİ DÜŞÜYOR?

Alanya’da özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan bölgelerde devam eden çalışmalar, esnaf ve ziyaretçiler açısından da tartışma yaratıyor. “Alanya turizm sezonu yol çalışması etkisi” gibi aramalar son günlerde artış gösterirken, şehirdeki altyapı faaliyetlerinin zamanlaması yeniden gündeme geldi.

Birçok işletme sahibi, sezon ortasında yapılan çalışmaların müşteri trafiğini olumsuz etkilediğini belirtirken, bazı vatandaşlar ise altyapı yatırımlarının gerekli olduğunu ancak planlama ve zamanlamanın daha dikkatli yapılması gerektiğini savunuyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Alanya’da devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının hangi tarihte tamamlanacağına ilişkin net bir takvim henüz paylaşılmadı. Özellikle şehir merkezinde yaşayanlar ve işletmeler, çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyor.