Alanya’nın simge yapılarından tarihi Kızılkule’nin 800’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında tarih ve sanat bir araya geldi. Mehteran gösterisi ve kahramanlık temalı dans performansının sahnelendiği etkinlik, yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.



Alanya’nın tarihi mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Kızılkule’nin 800’üncü yılı, düzenlenen özel programla kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının katkıları, Antalya Valiliğinin himayeleri, Alanya Kaymakamlığının öncülüğü ve Alanya Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Kutlamalar kapsamında Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği yürüyüş gerçekleştirerek vatandaşlara gösteri sundu. Programın devamında Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından sahnelenen “Bir Anadolu Masalı: Kahramanlık Destanı” dans gösterisi izleyicilerden beğeni topladı.

PROTOKOL DA KATILDI

Alanya’da Yüzlerce vatandaşın takip ettiği programa Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Öz gönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.