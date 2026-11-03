CONCEIÇAO İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için ilk olarak Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile görüşmelere başladı. Tarafların 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, Conceiçao'nun maaş beklentisini yükseltmesi ve sözleşme şartlarında değişiklik istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 1,5 YILLIK ANLAŞMA

Portekizli teknik adamla görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, rotasını Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na çevirdi. Bugün gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından tarafların 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

KASIMPAŞA'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Kasımpaşa da deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu. İstanbul temsilcisi, Belözoğlu ve ekibine kulübe yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diledi.

FENERBAHÇE'DEKİ İLK DÖNEMİNDE BAŞARILI PERFORMANS

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Belözoğlu, bu süreçte maç başına 2,30 puan ortalaması yakalayarak dikkat çekmişti.

KASIMPAŞA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da görev yapan Belözoğlu, son olarak İstanbul ekibinde başarılı bir dönem geçirdi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'yı ligde tutmayı başaran teknik adam, bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 17 puan toplayarak takımını 5. sıraya taşıdı.

GÖZLER FENERBAHÇE'DEN GELECEK RESMİ AÇIKLAMADA

Futbolculuk kariyerinde Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Emre Belözoğlu, şimdi yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan gelişmenin ardından gözler kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.