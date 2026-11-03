Alanya Belediyesi, ilçenin yapı stokunu ve afet risklerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir kentsel dönüşüm master planı hazırlatacak. Yaklaşık 975 hektarlık alanı kapsayan çalışma kapsamında 7 bin civarında bina incelenecek. Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ihalesi 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Planlama çalışmasının 2027 yılı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

ALANYA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İHALESİ 2 ARALIK'TA

Alanya Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 23 Ekim 2026 tarihli ihale ilanına göre, "Alanya İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlanması Hizmeti" açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Kamu İhale Kurumu kayıtlarında 2026/2061211 numarasıyla yer alan ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında düzenlenecek.

İhaleye ilişkin teklifler 2 Aralık 2026 saat 10.00'a kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden iletilecek. Teklifler, Cumhuriyet Mahallesi Eğri Köprü Caddesi No:66 adresindeki Alanya Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde elektronik ortamda açılacak.

İhale ilanında yer alan takvime göre hizmetin başlangıç tarihi 4 Ocak 2027, tamamlanma tarihi ise 1 Ekim 2027 olarak belirlendi. Böylece master planın hazırlanması için yaklaşık dokuz aylık bir çalışma dönemi öngörülüyor. İhale sürecinde 2 Kasım 2026 tarihinde bir düzeltme ilanı da yayımlandı.

7 BİN BİNANIN YAŞI VE FİZİKSEL DURUMU BELİRLENECEK

Alanya Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teknik şartnamesinde, çalışma alanındaki yaklaşık 7 bin yapının envanterinin çıkarılması öngörülüyor. Binaların kat sayıları, yaşları, taşıyıcı sistemleri, yapım türleri ve dışarıdan gözlemlenebilen fiziksel yıpranma durumları kayıt altına alınacak.

İncelemelerde yapıların kullanım amaçları da değerlendirilecek. Konut, ticaret, sanayi, depo, eğitim ve sağlık gibi farklı işlevlere sahip binalar sınıflandırılacak. Toplanan bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılarak yapı stokunun özelliklerini gösteren haritalar hazırlanacak.

Bu çalışma, tek tek binalar hakkında kesin dayanıklılık kararı verilmesinden farklı bir süreç olacak. Dış gözlem ve envanter verileriyle hazırlanan master plan, yapıların deprem performansını belirleyen ayrıntılı mühendislik analizlerinin veya mevzuata uygun riskli yapı tespitlerinin yerine geçmeyecek.

975 HEKTARLIK ALANDA AFET RİSKLERİ ARAŞTIRILACAK

Master planın kapsamındaki 975 hektarlık alan, 9 milyon 750 bin metrekareye karşılık geliyor. Yaklaşık 7 bin yapı üzerinden yapılan hesaplama, her hektara ortalama 7,2 yapı düştüğünü gösteriyor. Ancak bu oran, çalışma alanının tamamına ilişkin matematiksel bir ortalama olup mahallelerin gerçek yapı yoğunluğunu tek başına ortaya koymuyor.

Planlama kapsamında deprem, heyelan, taşkın, aşırı yağış ve diğer çevresel riskler birlikte değerlendirilecek. Mevcut jeolojik ve jeoteknik etüt raporları incelenerek zemin özellikleri ile yapılaşma arasındaki ilişki araştırılacak.

Dere yatakları, drenaj sistemleri, arazi eğimi ve yağış verileri üzerinden su baskını riski taşıyan bölgeler belirlenecek. Yoğun yapılaşmanın bulunduğu, yeşil alanların sınırlı kaldığı ve geçirimsiz yüzeylerin arttığı kesimlerde ise kentsel ısı stresi değerlendirilecek.

HANGİ MAHALLELERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILACAK?

Alanya'da yaşayan mülk sahipleri açısından en önemli konu, hangi mahallelerin ve binaların dönüşüm kapsamına alınacağı olacak. Ancak ihale ilanında 975 hektarlık çalışma alanının mahalle bazında ayrıntılı sınırları belirtilmiyor. Bu nedenle belirli bir mahalledeki bütün binaların dönüşüme gireceğini söylemek için henüz yeterli resmî veri bulunmuyor.

Master plan çalışmasıyla mevcut yapılaşma koşulları, mülkiyet yapısı, altyapı kapasitesi ve afet riskleri karşılaştırılarak dönüşüm açısından öncelikli bölgelerin belirlenmesi amaçlanıyor. Hangi alanlarda uygulamaya geçileceği ise hazırlanacak planın sonuçlarına ve sonraki idari kararlara bağlı olacak.

ARSA VE TAPU DURUMLARI DA İNCELENECEK

Teknik şartname kapsamında çalışma alanındaki ada ve parsellerin büyüklükleri, geometrik özellikleri ve mülkiyet durumları araştırılacak. Yürürlükteki çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları karşılaştırılarak mevcut yapılaşmanın hukuki ve fiziksel koşulları değerlendirilecek.

Bu incelemeler, dönüşüm modellerinin hazırlanmasında önemli rol oynayacak. Ancak master plan ihalesinin açılması, mevcut tapuların değişeceği, binaların yıkılacağı veya hak sahiplerine yeni konut tahsis edileceği anlamına gelmiyor. Bu işlemler için ayrıca ilgili mevzuat kapsamında karar ve uygulama süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor.

NÜFUS ARTIŞI VE SOSYAL ALAN İHTİYACI HESAPLANACAK

Proje yalnızca mevcut binaların durumunu belirlemekle sınırlı kalmayacak. Çalışma alanının nüfus özellikleri, gelecekteki nüfus değişimi, ulaşım bağlantıları, altyapı sistemleri ve sosyal donatı ihtiyaçları da planlama sürecinde ele alınacak.

Bu kapsamda eğitim, sağlık, kültür, spor ve açık alan kullanımlarının mevcut yapılaşmayla ilişkisi değerlendirilecek. Böylece olası dönüşüm kararlarında yalnızca bina yenileme ihtiyacının değil, nüfusun kullanacağı kamusal alanların ve altyapının da dikkate alınması hedefleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HEMEN BAŞLAYACAK MI?

Alanya Belediyesi tarafından başlatılan süreç, doğrudan bina yıkımı veya yeniden inşaat uygulaması değil, kentsel dönüşüm master planının hazırlanmasına yönelik hizmet alımı aşamasında bulunuyor. İhalenin sonuçlanmasının ardından mevcut durum analizleri, yapı envanteri ve risk değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Dolayısıyla yaklaşık 7 bin binanın incelenecek olması, bu yapıların tamamının riskli ilan edildiği veya yıkılacağı anlamına gelmiyor. Çalışmanın temel amacı, dönüşüm ihtiyacının hangi bölgelerde yoğunlaştığını bilimsel verilerle ortaya koymak ve sonraki uygulamalara yol göstermek.

İHALEYE İLİŞKİN RESMÎ BİLGİLERE NASIL ULAŞILIR?

Alanya Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün ihalesi, EKAP üzerinden 2026/2061211 ihale kayıt numarasıyla sorgulanabiliyor. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. İlan koşullarına göre teklif bedelinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunulması gerekiyor.

Alanya'da kentsel dönüşümün geleceği açısından ilk önemli tarih 2 Aralık 2026 olacak. İhalenin tamamlanması ve planlama hizmetinin başlamasının ardından yapı stokuna, afet risklerine ve dönüşüm önceliklerine ilişkin daha ayrıntılı verilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Resmî ihale kayıtlarına göre master planın tamamlanması için belirlenen tarih 1 Ekim 2027. Bu tarihin kentsel dönüşüm uygulamalarının bitişi değil, plan hazırlama hizmetinin öngörülen tamamlanma tarihi olduğu önem taşıyor.