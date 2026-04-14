Türkiye'nin yıllardır sonucunu beklediği Gülistan Doku dosyasında deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. 2020 yılından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Doku’nun kayboluşuyla ilgili cinayet şüphesi derinleşti. Soruşturma kapsamında düğmeye basan güvenlik güçleri, aralarında Alanya'nın da bulunduğu 7 farklı ilde eş zamanlı dev bir operasyona imza attı.

ALANYA'YA UZANAN ŞOK OPERASYON

Karanlıkta kalan olayları aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturma, hedeflenen adresler arasında yer alan Alanya'da da yakından izleniyor. Ekiplerin Antalya, Alanya, Ankara, Elazığ, Tunceli ve İstanbul hattında yürüttüğü ani baskınlarda toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Altı yıllık düğümü çözecek dev operasyonun Alanya ayağındaki hareketlilik, ilçede büyük yankı uyandırdı.

VALİNİN OĞLU DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Düzenlenen eş zamanlı baskınların en dikkat çekici isimlerinden biri, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan Sonel'in yanı sıra soruşturmanın kilit şüphelileri olarak değerlendirilen Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş ve Nurşen Arıkan emniyet güçlerince yakalandı. Sır dolu kayıp dosyasını aydınlatması beklenen şüphelilerin adli işlemleri ve sorgu süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.