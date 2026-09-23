ALANYA’NIN eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir gece yaşamak isteyenlerin adreslerinden biri olan La Perla Restaurant, düzenlediği Persian Night (İran Gecesi) konseptiyle dikkat çekiyor. Kültürel atmosferi, İran mutfağının özel lezzetleri ve sahne şovlarını bir araya getiren geceler, eğlenceye farklı bir renk katıyor.

MÜZİK, ŞOV VE İRAN MUTFAĞI BİR ARADA

Persian Night gecelerinde geleneksel ve modern İran ezgileri canlı müzik performanslarıyla geceye eşlik ederken, DJ performansları da eğlencenin temposunu yükseltiyor. Gece boyunca oryantal şovlar ve darbuka performansları da konuklara keyifli anlar yaşatıyor. Gecenin dikkat çeken detaylarından biri ise Persian mutfağına özel hazırlanan lezzetler oluyor. İran mutfağının kendine özgü tatlarını denemek isteyen konuklar, eğlenceyi gastronomik bir deneyimle de tamamlıyor.

MANZARAYA KARŞI EĞLENCE

Küçükhasbahçe’de, şehir ve Akdeniz manzarasına karşı konumlanan La Perla Restaurant, Persian Night konseptiyle yalnızca yemek değil, baştan sona bir gece deneyimi sunmayı hedefliyor. Müzik, dans, şovlar ve özel menünün bir araya geldiği geceler, Alanya’da farklı bir eğlence arayanların ilgisini çekiyor. Persian Night deneyimini yaşamak isteyenlerin ise yoğun ilgi nedeniyle önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor.(Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi