Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Yaylalı Mahallesi'nde yürütülen 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışması öncesinde bölgede kapsamlı altyapı hazırlıkları gerçekleştirildi. Drenaj hatları yenilenirken, yol genişletme çalışmaları yapıldı, ihtiyaç duyulan yerlerde ise istinat duvarları onarıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Düğün Salonu ile Üniversite Kavşağı arasındaki güzergahta kısa sürede sıcak asfalt serimine geçildi.

MUHTAR SÖYLEMEZ: YILLARDIR BEKLENEN HİZMET HAYATA GEÇTİ

Yaylalı Mahalle Muhtarı İbrahim Söylemez, mahallenin uzun süredir beklediği çalışmanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e ilettikleri talebin kısa sürede karşılık bulduğunu belirten Söylemez, 20 gün boyunca altyapı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydederek, "Mahallemizin önemli bir ihtiyacı karşılanıyor. Emeği geçen Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'e, başkan yardımcılarımıza, Mahmutlar Şantiyesi ekiplerine ve sahada görev yapan tüm personele mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanmasıyla Yaylalı Mahallesi'nde ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN