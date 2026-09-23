Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde ortaya çıkan imar ayrıcalığı iddiaları, bölge halkının geniş çaplı tepkisine neden oldu. Çevredeki yapılaşmalara 0.80 emsal ve 8 kat sınırı uygulanırken, tek bir parsele 4.00 emsal ve 18 kat izni verilmesi üzerine binlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Tartışmaların odağında, 15449 ada 1 parsel üzerinde yükselen 418 bağımsız bölümlü inşaat projesi yer alıyor. İlgili firmaya sağlanan bu hakkın müktesep hak (kazanılmış hak) gerekçesiyle verildiğinin açıklanması, kamuoyunda tatminsizlik yarattı. İtiraz dilekçelerinde, eski ruhsat dönemine ait fiili bir inşaat başlangıcı veya yapı denetim kaydı olup olmadığının somut belgelerle kanıtlanması gerektiği vurgulandı.

CİMER BAŞVURULARINDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Bölge sakinleri tarafından yetkili makamlara iletilen ortak metinde, eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilen bu durumun hukuki dayanaklarının ivedilikle araştırılması istendi. Talepler arasında, geçmiş döneme ait hava ve uydu görüntülerinin incelenmesi, usulsüzlük tespiti halinde inşaat ve iskan süreçlerinin derhal durdurulması yer alıyor. Ayrıca, mevcut yapının otopark, çekme mesafesi ve yangın güvenliği gibi teknik standartlar açısından da denetlenmesi talep edildi.

BELEDİYENİN MÜKTESEP HAK SAVUNMASI YETERLİ BULUNDU MU?

Sürece dair açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu imar izninin 2018 yılındaki meclis kararlarına ve kapanan Çalkaya Belediyesi döneminden kalan haklara dayandığını bildirdi. Kurum, iddiaların ticari rekabetten kaynaklandığını öne sürse de, parsele yönelik devam eden savcılık soruşturması ve CİMER üzerinden büyüyen şikayet dalgası, Aksu'daki imar krizinin bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösteriyor.