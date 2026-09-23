ALANYA 1221 FK, Nesine 3. Lig 2. Grup’ta hafta sonu oynayacağı Etimesgutspor karşılaşmasına odaklandı. Teknik heyet yönetiminde çalışmalarını sürdüren Alanya temsilcisi, hafta boyunca gerçekleştireceği antrenmanlarla mücadeleye hazır hale gelmeyi amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların fiziksel ve taktik çalışmalar üzerinde durduğu belirtilirken, Alanya 1221 FK’da karşılaşma öncesi hazırlıklar devam ediyor. Takım, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı mücadelede istediği sonucu almak için çalışmalarını sürdürüyor.

SAHASINDA PUAN PEŞİNDE

Ligin ilk üç haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor ve 1922 Akşehirspor ile karşı karşıya gelen Alanya 1221 FK, 4’üncü hafta mücadelesinde Etimesgutspor’u konuk edecek.

Alanya temsilcisi, sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini de arkasına alarak puan ya da puanlar elde etmeyi hedefliyor.

MAÇ 26 EYLÜL’DE

Alanya 1221 FK ile Etimesgutspor arasındaki mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda oynanacak. Saat 15.30’da başlayacak karşılaşmada Alanya ekibi, sahasında Etimesgutspor karşısında mücadele verecek.

Takımın maç gününe kadar hazırlıklarını sürdürerek karşılaşmanın son çalışmasının ardından kampa girmesi bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)