Alanya’ya 100’üncü kez geldi
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, 34 yıldır tatilini Alanya’da geçiren ve bu ziyaretiyle 100. kez şehre gelen Michael Amma isimli Alman turisti konakladığı otelde ziyaret etti
ALANYA Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ile sohbet eden Alman Michael Amma, 34 yıldır her tatil döneminde Alanya’nın değişmez adresi olduğunu belirterek bu şehirde tatil yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Alanya’nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu bunun yanısıra Alanya insanının misafirperverliğinden oldukça memnun kaldığını vurgulayan Michael Amma, Alanya’yı çok sevdiğini ve Alanya’nın tatil yapılabilecek en güzel yer olduğunu söyledi. Ömrünün yettiğince tatilini Alanya’da geçirmeye devam edeceğini söyleyen Amma, 1986 yılından bu yana ziyaret ettiğini şehirde, 100. tatilini yapıyor.
ALMAN TURİSTE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp; “Atalarımızdan devraldığımız misafirperverlik geleneği ile misafirlerimizi her zaman en iyi şeklide ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çok sayıda Alman vatandaşı kentimizde yerleşik olarak yaşıyor. Çocukları bizim çocuklarımızla aynı okulda tahsil yapıyorlar. Sizlerin de uzun yıllar tatil tercihini Alanya’da kullanmanız bizim için mutluluk verici.” dedi.
Başkan Yardımcısı Yenialp, ziyaretin ardından Alman turiste 34 yılın anısına teşekkür plaketi taktim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
|İmsak
|06:31
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Beşiktaş
|15
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|17
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10