Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan dijital dönüşüm projesi kapsamında, Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yeri ile birlikte Alanya'da da yeni bir giriş sistemi hayata geçiriliyor. Vatandaşlar artık gişe sırası beklemeden T.C. kimlik kartlarıyla doğrudan geçiş yapabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL İŞLEM YAPILACAK?

Bakanlık açıklamasına göre, ziyaretçiler giriş öncesinde e-Devlet veya ilgili mobil uygulama üzerinden gerekli ödeme işlemlerini tamamlayacak. Turnikelerde sadece yeni nesil T.C. kimlik kartının okutulması yeterli olacak. Bu sayede özellikle turizm sezonunda oluşan uzun gişe kuyruklarının ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

MEVCUT MÜZEKARTLAR NE OLACAK?

Kullanım süresi henüz dolmamış olan fiziksel Müzekart sahipleri, kartlarının son geçerlilik tarihine kadar mevcut haklarından yararlanmaya devam edecek. Süresi dolan kartların yerine ise tamamen kimlik kartı entegrasyonu üzerinden çalışan bu dijital altyapı devreye girecek. Uygulama, fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ve kart kaybetme riskini de ortadan kaldırarak ziyaretçilere pratik bir çözüm sunuyor.

ALANYA'DAKİ ZİYARETÇİ AKIŞI HIZLANACAK

Alanya'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi alanlarda, yeni sistemin ziyaretçi girişlerini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor. Dijital altyapı, hem ilçede yaşayan vatandaşların hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin kültür turizmi deneyimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.