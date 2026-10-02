Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Antalya'da 24-31

Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonun merakla beklenen gala filmleri kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan festival programına göre, farklı tür ve temalara sahip dört önemli yapım özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Gala takviminde yer alan yapımlardan ilki, modern çağın sorunlarına odaklanan "A Woman Asleep - Uyuyan Kadın" oldu. Vikki Bardot'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, yoğun bilgi akışı içinde kaybolan günümüz insanının yaşadığı yabancılaşma hissini beyazperdeye taşıyor. Programın komedi ve macera ayağında ise Murat Şeker imzalı "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" bulunuyor. Şevket Çoruh, Didem Balçın, Nur Sürer, Tim Seyfi, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın rol aldığı yapım, Almanya'daki bir insan kaçakçılığı şebekesine uzanan olaylar zincirini işliyor.

DÖRT FARKLI TÜR BİR ARADA

Festivalin bir diğer dikkat çeken yapımı, usta isim Ediz Hun'un hayatına odaklanan "Son Oyun" isimli film olarak belirlendi. Tunç Topçuoğlu'nun yönettiği bu eser, 83 yıllık bir ömrün sinema, tiyatro ve akademi üçgenindeki yolculuğunu anlatırken, sanatçının ekolog ve koleksiyoner kimliklerine de ışık tutuyor. Özcan Deniz'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği 2026 yapımı "Son Yemek" ise gala programının romantik dram türündeki temsilcisi olacak. Film, gizli bir görev sırasında tanışan Bekir ile genç piyanist Sebahat'ın yıllara yayılan aşk hikayesini konu alıyor.

GALA GÖSTERİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Altın Portakal Film Festivali'ndeki gala gösterimleri, genellikle filmlerin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapması bakımından büyük önem taşıyor. Bu özel seanslar, yönetmen ve oyuncu kadrosunun katılımıyla gerçekleştiği için izleyicilere film ekipleriyle doğrudan etkileşim kurma fırsatı sunuyor. Etkinlik boyunca Antalya'da sinema rüzgarı estirecek olan bu dört yapım, festivalin rekabetçi atmosferine farklı bir renk katmaya hazırlanıyor.