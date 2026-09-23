Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde yıkım çalışmaları devam eden eski bir okul binasının bulunduğu alanda meydana geldi. İş makinesiyle yıkım ve hafriyat çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörü, kazılan toprağın içerisinde kafatası ve kemik parçaları olduğunu fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bölgedeki çalışmalar durduruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KAFATASI VE KEMİKLER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Toprak içerisinden çıkarılan ve insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile diğer kemik parçaları ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Kemiklerin ne kadar süredir toprak altında bulunduğunun ve kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla inceleme yapılacağı öğrenildi.

BÖLGE ESKİDEN MEZARLIK MIYDI?

Olayın ardından mahalle sakinleri dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bölge sakinleri, yıkımı gerçekleştirilen okulun bulunduğu alanın geçmiş yıllarda mezarlık olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Bulunan kemiklerin eski mezarlıkla bağlantılı olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.