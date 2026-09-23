Fransa Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçen Zinedine Zidane, ilk resmi sınavını UEFA

Uluslar Ligi kapsamında Türkiye deplasmanında verecek. Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız efsanenin oyun planı netleşmeye başladı.

L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre, tecrübeli çalıştırıcı eski teknik direktör Didier Deschamps döneminde tercih edilen 4-1-2-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerinden vazgeçiyor. Zidane'ın Türkiye karşısında takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürmesi bekleniyor.

ZİDANE'IN YENİ KADRO TERCİHLERİ NELER?

Oyun anlayışında radikal değişiklikler planlayan Zidane, orta sahayı Manu Kone, Rayan Cherki ve Adrien Rabiot üçlüsünden oluşturacak. Hücum hattında ise sol kanatta Kylian Mbappe, sağ kanatta Michael Olise ve ileri uçta santrfor olarak Ousmane Dembele görev alacak.

TAKTİKSEL DEĞİŞİM NEYİ İŞARET EDİYOR?

Deschamps'ın daha temkinli ve rakibe göre şekillenen sistemlerinin aksine, Zidane'ın 4-3-3 tercihi Fransa'nın hücum ağırlıklı bir kimliğe bürüneceğini gösteriyor. Kocaeli'deki bu kritik mücadele, Fransız milli takımının yeni dönemdeki oyun felsefesinin ilk yansıması olacak.