Çekya'nın kuzeydoğusundaki Zvičina Tepesi bölgesinde doğa yürüyüşü yapan iki kişi, toprağa gizlenmiş halde tarihi bir hazine keşfetti. Bulunan değerli eşyalar ve altınlar, incelenmek üzere Hradec Králové şehrindeki Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim edildi.

Müze yetkililerinin aktardığına göre, alüminyum bir kap içerisine yerleştirilmiş 598 adet altın sikke 11 farklı grup halinde tasnif edilmişti. Altınların yaklaşık bir metre uzağındaki demir bir kutudan ise 10 bilezik, 16 sigara tabakası, ince metal örgülü çanta, tarak, zincir ve pudra kutusu çıkarıldı. Toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan buluntuların sadece maden değerinin 300 bin doların üzerinde olduğu hesaplandı.

SİKKELERDE 1930'LARIN BALKAN İZLERİ

Uzmanların incelemesinde sikkelerin üzerinde 1808 ile 1915 yılları arasındaki tarihlerin yer aldığı belirlendi. Koleksiyonda Fransa ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu dönemine ait paraların yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinde basılmış örnekler de tespit edildi. Paraların bazılarında sonradan vurulmuş damgaların bulunması, hazinenin 1920'li veya 1930'lu yıllarda Balkan coğrafyasından geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

HAZİNE NEDEN ORMANA SAKLANDI?

Araştırmacılar, farklı ülkelere ait yüzlerce altının neden ormanlık alana gömüldüğünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 20. yüzyılın ilk yarısında Orta Avrupa'da yaşanan savaşlar ve sınır değişiklikleri, kitlesel nüfus hareketlerine yol açmıştı. Tarihsel arka plan göz önüne alındığında, değerli eşyaların savaş yıllarında bölgeyi acilen terk etmek zorunda kalan sivil bir aile tarafından geri dönme umuduyla saklanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Eşyaların koleksiyon ve antika değeri taşıması nedeniyle kesin bir fiyat biçilemediği bildirildi.