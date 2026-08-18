2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Alanya Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler için yeni bir dönem başladı. Üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, üniversite hayatının gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

‘ALANYA ÜNİVERSİTESİ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ’

Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, yeni öğrenciler için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili öğrenciler, üniversite hayatınızın önemli bir adımını atarak Alanya Üniversitesi ailesine katılmanızdan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi gönülden tebrik ediyorum.

Önünüzde yeni bilgiler öğrenerek kendinizi geliştireceğiniz, farklı deneyimler yaşayacağınız ve geleceğinize yön vereceğiniz önemli bir dönem bulunuyor. Alanya Üniversitesi olarak sizlerin üniversite yaşamını en verimli şekilde geçirmeniz, ilgi ve yeteneklerinizi geliştirebilmeniz ve hedeflerinize emin adımlarla ilerleyebilmeniz için sizlerin yanında olacağız. Yeni eğitim hayatınızın başarı, mutluluk ve güzel deneyimlerle dolu olmasını diliyor; Alanya Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyorum.

BİLGİ, DENEYİM VE KEŞİFLE DOLU BİR YOLCULUK

Alanya Üniversitesi; eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve kariyer gelişimlerini destekleyen çalışmalarıyla yeni öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Üniversitenin mevcut yapısında öğrenci kulüpleri, kariyer çalışmaları, uluslararası fırsatlar ve farklı etkinliklerle öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımı destekleniyor. Üniversitenin 2026 yılı çalışmalarında da öğrencilerin kariyer gelişimi ve proje üretimine yönelik faaliyetler öne çıkıyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi Bülten