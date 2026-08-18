Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde 29 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen go-kart kazasının ardından kapatılan işletme, aradan geçen yıllara rağmen atıl durumda bekliyor. Camları kırılan, duvarları yazılarla kaplanan ve bakımsız kalan tesisin özellikle akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin uğrak noktası haline geldiğini belirten bölge sakinleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyor.

Kestel’de faaliyet gösteren go-kart pistinde 29 Ağustos 2023’te yaşanan kazada, Iraklı genç bir kızın saçları kullandığı aracın tekerlekleri ile motor aksamına dolanmıştı. Genç kızın kask takmadığı ve saçlarının açık olduğu belirtilirken, olayın ardından işletme hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Kazanın ardından kapatılan tesis ise zaman içerisinde bakımsız ve metruk bir görünüme büründü.

Kırılan camları, duvarlardaki yazılar ve uzun süredir bakım yapılmayan bölümleriyle öne çıkan eski go-kart pisti, çevrede yaşayan vatandaşların da endişesine neden oluyor.

AKŞAM SAATLERİNDE UĞRAK NOKTASI OLUYOR

Bölge sakinlerinin iddiasına göre kontrolsüz şekilde girilebilen tesis, özellikle akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin uğrak noktası haline geliyor. Vatandaşlar, alanın bu haliyle bırakılmasının çevre güvenliği ve kamu düzeni açısından risk oluşturabileceğini belirterek yetkililerden müdahale bekliyor.

Tesisteki kırık camların ve bakımsız bölümlerin de tehlike oluşturduğunu dile getiren bölge sakinleri, yeni bir olumsuzluk yaşanmadan alanın güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

VATANDAŞLAR TEDBİR ALINMASINI İSTİYOR

Uzun süredir kullanılmayan tesisin mevcut durumunun görüntü kirliliğine de yol açtığını ifade eden vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde yaşandığı öne sürülen kontrolsüz giriş çıkışların önüne geçilmesini istiyor.

Kestel’de yıllardır atıl durumda bekleyen eski go-kart pistinin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Bölge sakinleri, alanın yeniden kullanıma kazandırılmasını ya da çevre güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.