Antalya genelinde elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle 19 Ağustos Çarşamba günü planlı kesintiler uygulanacak. Kesinti programında Alanya’nın yanı sıra Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, Kaş ve Antalya’nın farklı ilçeleri bulunuyor.

ALANYA’DA İKİ BÖLGEDE KESİNTİ

Alanya’da ilk kesinti Şıhlar Mahallesi ve çevresini kapsayacak. Karakise ve Yenialiler sokaklarının da bulunduğu bölgede yatırım çalışması yapılacak. Elektrik 09.00 ile 16.00 arasında kesilecek.

İkinci çalışma Demirtaş, Kargıcak ve Seki mahallelerinin bazı bölümlerinde gerçekleştirilecek. Antalya-Mersin Caddesi, Kaplanlar Sokak, Kargıcak Sahil, Gazipaşa Yolu ve Karagedik Sokak kesintiden etkilenecek noktalar arasında. Bakım çalışması nedeniyle bu bölgelerde de 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

DÖŞEMEALTI’NDA YEDİ SAATLİK ÇALIŞMA

Döşemealtı Çıplaklı Mahallesi'nde yatırım çalışması yapılacak. Çıplaklı 221 ve 591 ile 1850 ve 79'uncu sokakların bulunduğu bölgelerde kesinti 09.00'da başlayıp 16.00'da sona erecek.

FİNİKE’DE TURUNÇOVA ETKİLENECEK

Finike'deki çalışma Turunçova Mahallesi'nde yapılacak. Adnan Menderes Dağdibi, Akkavak, Çayiçi ve Dalkavak sokakları ile çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni yatırım çalışması olarak açıklandı.

GAZİPAŞA’DA İKİ AYRI KESİNTİ VAR

Gazipaşa'da gün içinde iki farklı bakım çalışması gerçekleştirilecek. Pazarcı Mahallesi 10025 Sokak ile Uğur Mumcu 3 Sokak ve çevresinde elektrik 09.00-15.00 saatleri arasında kesilecek.

İlçedeki ikinci kesinti ise 14.00'te başlayacak. Gazi, Merkez ve İstiklal mahallelerinin bazı kesimleri; M. Fahri Leylek Caddesi, Nergiz Sokak, Rasih Kaplan Caddesi, Mehmet Oğuz, Şehit Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Bulvarı ve Ulusal Egemenlik çevresi çalışmadan etkilenecek. Bu bölgelere elektriğin 17.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

KAŞ’TA KESİNTİ 09.30’DA BAŞLAYACAK

Kaş'ta Kapaağzı Sarıbelen ve Yurtiçi Sarıbelen bölgelerinde yatırım çalışması yürütülecek. Planlamaya göre elektrik kesintisi 09.30 ile 16.30 arasında uygulanacak.

Kesintilerin çalışma programına bağlı olarak belirtilen saatlerden önce sona ermesi mümkün olabileceği gibi, sahadaki koşullara göre enerji verme saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Özellikle Alanya'da Şıhlar, Demirtaş, Kargıcak ve Seki çevresinde yaşayanların 09.00-16.00 arasındaki yedi saatlik kesintiye karşı günlük planlarını buna göre yapması gerekiyor.